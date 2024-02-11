Первую неделю в учебном центре мобилизованного никто не трогает, рассказал Андрей Козинчук.

Военный психолог из группы инженерного обеспечения 67-й отдельной механизированной бригады Андрей Козинчук рассказал "РБК-Украина", как происходит подготовка призывников. В частности, он рассказал, все ли мужчины испытывают страх при получении повестки и проходят ли они психологическую подготовку в учебных центрах.

"Все получают стресс, потому что ничего не знают, боятся неизвестности. И этот образ в голове очень страшный. Самое страшное, что я имел на войне - это путь на войну, потому что непонятно было ничего. Там тебе конкретно холодно, голодно, на тебя матерятся, говорят неприятными словами. Там не страх, а дискомфорт", - говорит специалист.

По его словам, в учебном центре готовят к войне "опосредованно". Призывник максимально загружен, его день полностью расписан: подъем, прием пищи, бег и тому подобное. Из-за непривычки может натереть форма или обувь, и в результате уставший человек мечтает лишь об одном-посидеть на табуретке. При этом нужно сдать мобильный телефон и нет времени бояться "посадки".

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С только поступившими бойцами психологи проводят беседу, во время которой узнают соответствующую информацию: откуда прибыл, кто родители, где работал, есть ли проблемы в семье и др. Его спрашивают, например, почему не пошел служить в 2014 году или 24 февраля 2022 года. Итак, проявляется отношение к службе, мотивация. В то же время призывника знакомят с окружающей обстановкой: показывают, где туалет, душ, кухня, укрытие, в которое нужно бежать в случае обстрела, кто командир.

"И неделю бойца никто не трогает. Он ходит на какие-то мероприятия, может смотреть. В процессе он может "прибиться" к какой-то социальной группе или специальности. Через неделю снова общаемся. Нам не нужно, чтобы он был суперштурмовиком, нам нужно, чтобы он определился, какие его навыки нам подойдут. Потому что армия - это не только стрелять", - объясняет специалист.

Он также рассказал, как "раскрываются" украинцы при определенных условиях благодаря генетической памяти - "карте памяти" из предыдущих поколений. Этот ген активируется, когда он необходим. В частности, человек, находясь в состоянии "жесткого дистресса", приобретает новые навыки, которые находит в себе. Причем подобные "преобразования" могут происходить с разными людьми - интеллигентами, интеллектуалами, представителями рабочего класса и духовенства. Психолог это связываю не с историческими связями с казачеством, а с биологической составляющей.

"По генетическому коду есть такая штука, что мы - потомки казаков, варягов. Особенно у тех, кто сходил на войну, есть две стадии: на войне "как я хочу домой" и дома "скорей бы уже на войну", третьего не дано. На войне человек получает самые яркие эмоции в мире - не путать с лучшими. То есть радость, злость, тоска, отвращение - высочайшего уровня. Ты никогда так живым человеком себя не чувствовал, как там. И это было неприятно, но ты что-то чувствовал. Никто так не чувствует жизньи, как тот, кто чувствует дыхание "костлявой" (смерти - УНИАН), - говорит Козинчук.

По его словам, люди, прошедшие войну, затем решают вопросы, которые раньше считали очень сложными, или не считали нужным.

"Признаются в любви бывшим одноклассницам, потому что когда-то не смогли. Покупают вещи, которые не могли себе позволить, разводятся или говорят своему ребенку, что гордятся им, принимают решения. Это происходит. Как только ты приходишь в безопасность, адаптируешься, тебе снова хочется зарабатывать деньги, иметь айфон, разбираться в чем-то, иметь свой комьюнити", - утверждает психолог.

Как сообщал УНИАН, военный психолог из группы инженерного обеспечения 67-й отдельной механизированной бригады Андрей Козинчук считает, что новые призывники смогут заменить бойцов на фронте еще не скоро, но и после этого военных не демобилизуют. По его словам, некоторые из военных думают, что наберут полмиллиона человек, которые заменят бойцов, которые сейчас на фронте. Но, по мнению, психолога, дембеля не будет, просто будет ротация.

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