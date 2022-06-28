Пять бойцов привезли на каретах скорой.

В День Конституции Украины в Николаевской области состоялся обмен военнопленными между Украиной и оккупантами.

Об этом сообщили ГУР МО и председатель Николаевской ОВА Виталий Ким.

"Уважаемые наши собратья, выполненяя задание президента Украины Координационный штаб со Службой безопасности Украины и патрульной полицией поздравляют вас с Днем Конституции Украины на нашей украинской земле. Слава Украине!", - сказал на распространенном разведчиками видео военный, принимавший участие в обмене, поздравляя украинцев с возвращением домой.

Ким рассказал, что бойцов сразу госпитализировали.

"15 оккупантов обменяли на 16 украинских бойцов и одного гражданского. Пьиь бойцов привезли на каретах скорой - у них травмы и они нуждаются в лечении. Спасибо всем причастным и поздравляем всех дома!",- написал он.

На обмене присутствовала Татьяна Харько, представительница Ассоциации семей защитников "Азовстали".

Как писал УНИАН, в результате обмена между Украиной и Российской Федерацией 10 июня освободили пять украинцев.

В частности, из плена освобожден председатель одной из территориальных общин Николаевщины.

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