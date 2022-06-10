Обмен состоялся по формуле "4 на 5".

В результате обмена между Украиной и Российской Федерацией 10 июня были освобождены пять украинцев.

Об этом сообщил начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

"Сегодня благодаря совместным усилиям Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Олег [Пилипенко], а также еще четверо наших гражданских уже будут дома. Обмен состоялся по формуле "4 на 5" (четыре их, пять наших)", - известил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 10 июня, состоялся 11-й обмен пленными между Украиной и РФ, в результате которого из плена освободили главу Шевченковской территориальной общины Николаевщины Олега Пилипенко. Он пробыл в российском плену более двух месяцев.

Ранее УНИАН уже сообщал, что благодаря обмену пленными в Украину вернули 28 военных и 13 гражданских.

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