Председатель Шевченковской ТГ Олег Пилипенко был в плену более 2 месяцев.

Состоялся новый обмен пленными. Уже известны некоторые подробности относительно того, кого из украинцев удалось вернуть домой. Из плена освобожден председатель одной из территориальных общин Николаевщины.

Об этом сообщил начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

По его словам, сегодня состоялся уже 11-й обмен благодаря Координационному штабу по работе с пленными.

"Более двух месяцев был в плену председатель ОТГ Пилипенко..., вели переговоры мы очень долго", - рассказал Ким.

Как уточнила председатель Николаевского облсовета Анна Замазеева, речь идет о председателе Шевченковской ТГ Олеге Пилипенко. Она показала видео с депутатом Игорем Копытиным и освобожденным из плена.

Ранее УНИАН уже сообщал, что благодаря прошлому обмену пленными в Украину вернули 28 военных и 13 гражданских.

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