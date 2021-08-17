Разведывательно-ударный комплекс станет основой целой системы, которая сделает возможным обнаружение и уничтожение кораблей противника класса корвет, фрегат, эсминец.

По случаю 30-й годовщины Дня независимости Украины 24 августа на параде войск будет представлен разведывательно-ударный комплекс берегового базирования с применением противокорабельных ракет"Нептун".

Об этом сообщил министр обороны Андрей Таран.

В частности, на нынешнем параде войск будут продемонстрированы составляющие нового разведывательно-ударного комплекса.

"Разведывательно-ударный комплекс с применением противокорабельных ракет станет основой целой системы, которая сделает возможным обнаружение и уничтожение кораблей противника класса корвет, фрегат, эсминец. С применением противокорабельных ракет "Нептун" это значительно повысит потенциал украинского военного флота", - сказал Таран.

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Министр обороны рассказал, что в состав комплекса входит загоризонтный радиолокационный комплекс "Минерал-А" для обнаружения надводных целей на расстоянии до 450 км, комплекс 360МЦ - для уничтожения надводных целей на расстоянии до 280 км.

Он отметил, что элементы комплекса изготовлены на современных автомобильных шасси чешской компании "Татrа", находящихся на вооружении у стран НАТО.

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Автор: Виталий Саенко