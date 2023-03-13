Наместник Лавры митрополит Певел попытался апеллировать к украинскому гражданству монахов.

Монахи Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) продолжают "ныть" по поводу требования Минкульта Украины покинуть территорию заповедника "Киевско-Печерская лавра" и выселиться из помещений, которые находятся на его территории.

В понедельник, 13 марта, наместник Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры митрополит Павел в своем видеообращении заявил, что он и его "братия" никуда уходить не собираются.

"Мы не намерены выселятся и не будем, так как сейчас есть законы, которые на стороне человека. Нам угрожать, что с нами расправятся – это не 17-й год. Сегодня есть мировое сообщество, есть какая-то культура", - возмутился он.

Также Павел попытался апеллировать к украинскому гражданству монахов УПЦ МП, заявив, что они - не коллаборанты.

"Мы не коллаборанты, мы граждане своей страны, мы люди, которые тут живут с 1988 года, у многих нет другого места, кроме этого", - отметил наместник Лавры.

УПЦ МП обязали покинуть Лавру - что произошло

Напомним, что 10 марта между УПЦ МП и Минкультом Украины произошел публичный скандал из-за расторжения договоров аренды территорий и зданий со Свято-Успенским монастырем (документ был подписан еще при президентстве "прокремлевского" президента Украины Виктора Януковича). В правительстве уточнили, что монахам нужно покинуть стены Лавры уже с 29 марта 2023 года.

Ранее соответствующее уведомление о расторжении договоров к УПЦ МП направила администрация заповедника - там уточнили, что в ходе проверки рабочая группа установила ряд нарушений договора по использованию госимущества со стороны УПЦ МП.

Это вызвало шквал возмущения среди монахов Московского патриархата. Они заявили, что никаких юридических оснований для их выселения нет и на отрез отказались покидать комплекс.

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