Власти пригрозили монахам ответственностью за пропажу культурно-исторических ценностей.

После ухода представителей УПЦ МП с территории Киево-Печерской лавры там будет проведена ревизия музейных ценностей, включая мощи святых. Об этом заявил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко в эфире телемарафона.

По его словам, на территории киево-печерского комплекса хранится более 800 музейных экспонатов, включая мощи святых. Все эти ценности были переданы монахам в пользование, а теперь по ним состоится отдельная ревизия.

"Я хотел бы предупредить... Последняя ревизия была в 2018 году, и все это зафиксировано, все объекты есть в перечне. Любой шаг, который смогут осуществить представители УПЦ МП относительно движимого имущества, собственно музейных экспонатов, будет зафиксирован, и они будут иметь уголовную ответственность", – заявил министр.

Видео дня

Выселение УПЦ МП из Лавры – что известно

Накануне УПЦ МП сообщила, что администрация заповедника "Киево-Печерская лавра" сообщила о расторжении договоров на аренду помещений комплекса и потребовала освободить территорию.

В Московском патриархате заявили, что не видят юридических оснований для расторжения договоров аренды, и отказались покидать комплекс. Также монахи говорят, что не намерены отдавать государству материальные ценности и "культурное наследие".

Глава Минкульта Александр Ткаченко подчеркнул, что монахи УПЦ МП должны покинуть Лавру до 29 марта.

Вас также могут заинтересовать новости: