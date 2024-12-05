В нем, в частности, говорится о цифровизации ВВК.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО "по противодействию угрозам национальной безопасности Украины в сфере здравоохранения в особый период". Соответствующий указ опубликовали на сайте главы государства.

Согласно документу, Кабмин должен в течение месяца принять решение об урегулировании установленного запрета на назначение на военную службу лиц с медицинским образованием, которые непосредственно не связаны с медицинской практикой (службой). Исключением могут стать назначения по собственному желанию такого лица.

Кроме того, в течение месяца правительство должно проработать вопрос о целесообразности пересмотра условий и механизма бронирования во время действия военного положения военнообязанных работников сферы здравоохранения, работающих по основному месту работы в учреждениях здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности.

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Также в решении СНБО говорится о необходимости принять "исчерпывающие" меры в вопросе цифровизации процессов осуществления медицинских осмотров. В частности, речь идет о допризывниках, призывниках и военнообязанных.

Мобилизация медиков: важные новости

Накануне журналисты Foreign Policy заявили, что Украина должна провести мобилизацию медиков, "если хочет выжить". Они отмечают, что нехватка живой силы, в том числе и медиков, угрожает вопросом выживания страны.

Журналисты говорят, что на каждого убитого украинского военного приходится 5 раненых. И эта статистика значительно лучше, чем в России, где погибает каждый третий военнослужащий.

По их словам, это заслуга украинских медиков, которые значительно лучше российских. Впрочем, отмечает издание, главная проблема в этом вопросе сейчас заключается в нехватке медицинских работников в рядах Сил обороны Украины.

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