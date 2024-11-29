Именно нехватка живой силы, в частности солдат и медиков, сегодня является критической угрозой для выживания государства, говорится в публикации.

Украинская система военной медицины показала себя несравненно более эффективной, чем российская. Однако армия все равно испытывает острую нехватку военных медиков, в том числе и из-за отсутствия полноценной мобилизации медицинских работников. Об этом пишет Foreign Policy.

Украина экспериментирует и внедряет инновации, чтобы спасти как можно больше жизней. Она стала первой страной, которая проводила боевую медицинскую эвакуацию с помощью беспилотников. Хотя потери являются хорошо защищенной тайной, по всем оценкам Украина теряет людей гораздо меньше, чем Россия. Не в последнюю очередь из-за того, что украинская военная медицина работает лучше.

Российские провоенные Telegram-каналы пестрят сообщениями о раненых бойцах, которых просто оставляют умирать на поле боя. Цифры говорят сами за себя: на каждого погибшего в Украине приходится пять раненых. С российской стороны это соотношение оценивалось как 2-1, что указывает на огромное количество смертей от боевых ранений, которые можно было бы предотвратить. Западные армии не имели подобного соотношения раненых и убитых уже более века.

Видео дня

Украинские боевые медики и военные врачи лучше российских, но их остро не хватает. Скорость и качество оказания медицинской помощи на передовой имеют решающее значение не только для спасения жизней, но и для морального духа солдат. Компетентная помощь является мотивационным преимуществом, которое укрепляет решимость солдат, давая им уверенность, что они в надежных руках и выздоровеют, если их ранят. Отсутствие качественной медицинской помощи, которую легко разглашать в эпоху социальных сетей, имеет противоположный эффект, деморализуя солдат и предоставляя врагу огромное психологическое оружие.

Как пишет Foreign Policy, медицинское обеспечение украинских подразделений на передовой сейчас лучше и стабильнее, чем в прошлом. А удаленные от фронта хорошо оборудованные и укрепленные госпитали спасают много жизней. Но медиков все равно не хватает.

"Отсутствующая медицинская мобилизация в Украине является параллельной к гораздо большей неудаче ее военной мобилизации. (...) Если Украина хочет выжить, не говоря уже о победе, ей нужно гораздо больше солдат и врачей, медсестер и медиков, чтобы удержать их в борьбе", - говорится в публикации.

Война в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, главнокомандующий ВСУ посетил украинских защитников на Покровском и Кураховском направлениях. По итогам поездки он решил усилить подразделения на самых горячих направлениях Донетчины

Также мы рассказывали, что массовое дезертирство лишает украинскую армию крайне необходимой ей живой силы и подрывает ее боевые возможности. Количество дезертиров измеряется десятками тысяч. По словам военных, целые подразделения покидают свои посты, оставляя оборонительные рубежи уязвимыми и ускоряя территориальные потери.

Вас также могут заинтересовать новости: