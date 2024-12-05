Они, как и тысячи других украинцев, ни в чем не виноваты, но находятся в российской неволе.

В плену российских захватчиков находится по меньшей мере шесть украинских мэров и глав общин. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к правозащитному сообществу.

"На днях стало известно, что в российском плену погиб мэр одного из оккупированных украинских городов - мэр Днепрорудного, что в Запорожье, Евгений Матвеев. Он был захвачен в плен еще в марте 22-го года, когда пытался помочь людям в своей общине. Сейчас в российском плену также по меньшей мере шесть мэров городов и глав общин. Они среди тысяч украинцев, которые ни в чем не виноваты, но годами в неволе. И не только с 22-го года. Но и с 2014-го", - сообщил глава государства.

Президент заверил, что Украина делает все, чтобы их вернуть.

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Зеленский сообщил, что 3 тыс 767 украинцев и украинок уже вернули из плена.

"Мы привлекаем для этого посредников. Ищем различные переговорные, политические и юридические возможности. И мы считаем, что преступление - не только то, что стольких наших людей Россия удерживает в плену, издевается над ними, но и то, что многие в мире до сих пор не прилагают всех усилий, чтобы прекратить это преступление, вернуть людей и наказать Россию за все принесенное ее войной", - отметил президент.

Также Зеленский отметил, что мир мало реагирует на то, что в России делают с украинскими пленными.

"Как до сих пор немного в мире голосов, которые говорят о похищенных Россией украинских детях. Почти никакой реакции нет и на то, во что российское присутствие превратило наши земли, наши территории, которые временно оккупированы. Когда некоторые сейчас говорят о "замораживании" войны, почти никогда не звучит: а что будет с миллионами наших людей, что будет с сотнями тысяч детей, которые до сих пор - на оккупированной территории? И это очень циничное замалчивание", - подчеркнул глава государства.

Президент выражает сожаление, поскольку приходится констатировать, что даже самые масштабные российские преступления войны постепенно забываются многими в мире и в Европе. "Забываются именно на политических уровнях, на уровне тех, кто мог бы принять решение или быть активными, чтобы все исправить", - сообщил Зеленский.

Он считает, что это является вызовом не только для Украины, потому что это подрывает моральные основы демократического мира.

Гибель мэра города Днепрорудное

Как сообщал УНИАН, на днях, во время обмена телами погибших, Россия вернула Украине тело Днепрорудненского городского головы Евгения Матвеева, которого замучили в плену. Тело Евгения Матвеева вернули в Украину после 2 лет и 8 месяцев плена.

13 марта 2022 года Матвеев узнал, что оккупанты задержали автобус с работниками дежурной смены Запорожского железорудного комбината на блокпосту. Глава города выехал на место происшествия, чтобы уладить ситуацию. Горняков отпустили, а городской голова попал в лапы захватчиков. Дальнейшая его судьба до последнего времени была неизвестна.

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