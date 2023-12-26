Главнокомандующий надеется со временем увидеть их в рядах защитников Украины.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отказался давать оценку украинским военнообязанным мужчинам, которые скрываются от мобилизации за рубежом. Об этом он сказал на брифинге, комментируя идею министра обороны Рустема Умерова наказывать бежавших за границу мужчин.

Во время серии вопросов от журналистов Залужного спросили, надо ли, по его мнению, возвращать этих мужчин, и есть ли способы, как это сделать.

"Вооруженные силы должны воевать и никоим образом не посягать на мирную жизнь наших граждан, включая тех, которые выехали за пределы нашей страны. Есть для этого уполномоченные органы центральной исполнительной власти, которые могут принять в отношении них соответствующие решения. На сегодняшний день я не могу дать им (беглым мужчинам - УНИАН) оценку и не хочу это делать. Но я буду очень рад, если через некоторое время увижу их в войсках, и с большим удовольствием организую с ними подготовку, даже за границей", - ответил Залужный.

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Мобилизация в Украине

Как сообщал УНИАН, сегодня в эфире телемарафона главнокомандующий ВСУ прокомментировал возможность мобилизации людей с инвалидностью или тех, у кого есть отсрочка. По его словам, пригодность к службе в армии не должна определяться группой инвалидности, а понятие "ограниченно годный" вообще нужно убрать из законодательства. Заключение о пригодности должна делать непосредственно военно-врачебная комиссия.

Ранее, 19 декабря президент Владимир Зеленский во время большой итоговой пресс-конференции сообщил, что есть обоснованная военными потребность мобилизовать дополнительно еще 450-500 тысяч украинцев.

Глава Минобороны Украины Рустем Умеров говорил, что большое количество людей армии нужно, чтобы серьезно усилить линию соприкосновения с российскими оккупантами, длина которой составляет более трех тысяч километров.

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