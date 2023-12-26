Главнокомандующий прокоменутвал возможность мобилизации людей с инвалидностью или тех, у кого есть отсрочка.

Годность к службе в армии не должна определяться группой инвалидности, а понятие "ограниченно годен" вообще нужно убрать из законодательства. Заключение о годности должна делать непосредственно военно-врачебная комиссия. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в эфире телемарафона.

"Мы (военное руководство - УНИАН) согласились с тем, что необходимо оставить два понятия в нашем законодательстве – это человек, который годен к военной службе, и человек, который не годен к военной службе. Необходимо избавиться от такого понятия как ограниченно пригодный. Когда мы дадим ответ себе на эти вопросы – годен или не годен, соответственно, мы поймем есть ли нам смысл дальше оперировать такими понятиями как инвалид II или III группы", - пояснил он.

По словам Залужного, на сегодняшний день оперирование степенью инвалидности при определении годности человека к службе в армии не является актуальным.

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"Потому что решает годность к военной службе не группа инвалидности, которую имеет человек, а военно-врачебная комиссия, которая определяет годен ли человек к военной службе, или не годен... Конечно мы хотим, чтобы войска пополняли люди, которые могут по своим физическим показателям воевать. Но это все будет решать военно-врачебная комиссия", - пояснил главнокомандующий.

При этом Залужный признался, что ему лично и Вооруженным Силам в целом важно, чтобы армия получала необходимые пополнения. А какие именно категории граждан это будут - это не является компетенцией военных.

"То, кто какую будет иметь отсрочку, или не будет иметь, кого будет государство призывать - на сегодняшний день, я считаю, это не моя компетенция. Для этого есть центральные органы исполнительной власти, которые могут это определить", - сказал он.

Мобилизация в Украине: последние новости

19 декабря Владимир Зеленский во время большой итоговой пресс-конференции сообщил, что военные предложили мобилизовать еще 450-500 тысяч украинцев.

Позже глава Минобороны Украины Рустем Умеров говорил, что большое количество людей армии нашего государства нужно, чтобы серьезно усилить линию соприкосновения с российскими оккупантами, длина которой составляет более трех тысяч километров.

Вчера, 25 декабря, глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия написал в своем Telegram, что "военное командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных". По его словам, Кабмин занимается разработкой правил мобилизации и соответствующий законопроект должен быть внесен правительством в ВРУ в ближайшее время.

Действующая редакция законопроекта, который 25 декабря был внесен в парламент, предусматривает отмену такого понятия как "ограниченно пригодный к военной службе". Вместо этого предлагается распределять мужчин на годных и непригодных к службе.

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