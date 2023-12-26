Главнокомандующий говорит, что главное - это пополнить войска, а механизм - уже другое дело.

Идея ввести в Украине "электронные повестки" происходила не от военных, но командование ВСУ устроит этот механизм, если он обеспечит стабильное пополнение войск солдатами. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный на брифинге.

"Точно это предложение делал не Генштаб и не ВСУ, потому что у нас даже нет такой возможности, чтобы оценить возможность выдачи повесток таким способом", – отметил он.

По словам Залужного, в вопросах выдачи повесток ВСУ находятся в "роли потребителя", ведь заинтересованы именно в результате.

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"Мы рады любому способу, который обеспечит нашу потребность в людях. Если в результате электронных повесток мы их получим, это будет очень хорошо. Если это будет осуществлено каким-то другим образом, также это очень хорошо", - пояснил главнокомандующий.

Электронные повестки в Украине: что известно

Как писал УНИАН, на прошлой неделе министр обороны Рустем Умеров сообщил, что Министерство обороны рассматривает возможность оповещать мужчин о необходимости явиться в ТЦК через электронное сообщение. По его словам, сейчас Минобороны работает над техническими решениями, чтобы этот процесс был цивилизованным.

Накануне в Верховную Раду был подан новый законопроект о реформе системы мобилизации, который среди прочего предусматривает создание "электронного кабинета призывника", через который гражданин сможет актуализировать свои учетные данные, но также через него будут направляться повестки.

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