Не получится выехать только на положительной мотивации военнообязанных.

Рекрутинговые центры не решат вопрос мобилизации, потому что в масштабах государства рекрутинг облегчает процесс мобилизации, но не заменяет его.

Об этом в Telegram-канале сказал заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин. "Не получится уехать только на положительной мотивации, ведь еще ни одна большая война не была только на добровольцах", - подчеркнул он.

Военный отметил, что два процесса - рекрутинг и мобилизация - должны быть интегрированы в единую систему, и только тогда можно говорить об эффективности.

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"А вот что точно можно сделать, так это изменить отношение людей. Кроме информационной политики, нужно популяризировать подготовку гражданского населения. После подготовки люди не только получают необходимые навыки, полностью снимается главный вопрос - поиск мотивации бороться", - выразил убеждение Жорин.

Он пояснил, что тот, кто прошел подготовку, теряет страхи, связанные с войной и службой, понимает все реалии гораздо лучше.

"Милитаризованное общество и массовая подготовка - это вопрос выживания и морально-волевого состояния всей страны", - считает военный.

Мобилизация в Украине

Идея расформировать ТЦК и заменить их новой структурой - это "пустой популизм, не стоящий обсуждения", заявил 12 ноября заместитель командира 3 отдельной штурмовой бригады Максим Жорин.

"Вместо того, чтобы решить проблему, хотят создать новую. В виде новой структуры, с х*** знает каким статусом и принципами работы. Каким образом, на каких основаниях она будет мобилизовывать людей, неясно", - написал он в Телеграм.

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