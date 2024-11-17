Мужчин задержали в городе Вараш.

Вчера, 16 ноября, украинская певица Оля Цибульская отменила свой концерт из-за мобилизации музыкантов из своей команды. По словам артистки, мужчины получили повестки и их мобилизовали в городе Вараш (Ровенская область), где должно было состояться выступление.

Эта ситуация вызвала общественный резонанс и возмущение среди украинцев. Поэтому представители Ровенского областного ТЦК решили ее прокомментировать на официальной странице в Facebook. Они привели свои аргументы для задержания музыкантов.

"Участники группы Ольги, из числа мужчин мобилизационного возраста, были задержаны во время проверки документов представителями Национальной полиции Украины и доставлены в Варашский ТЦК и СП в связи с тем, что один из них находился в розыске за нарушение и уклонение от обновления военно-учетных данных, а другой участник группы вообще не состоял на учете ни в одном из ТЦК и СП Украины", - написали представители ТЦК.

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Они также отметили, что задержание нарушителей происходило в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины.

Далее в посте отметили, где сейчас находятся задержанные мужчины из коллектива Цибульской.

"В настоящее время оба гражданина Украины оповещены и проходят ВВК, по прохождению которого будет определена их пригодность к военной службе. В случае признания их годными к прохождению военной службы, они будут направлены для дальнейшего прохождения базовой общей военной подготовки в один из учебных Центров Вооруженных Сил Украины.

Напомним, ранее участники украинской группы "Будьмо" прямо во время концерта получили повестки.

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