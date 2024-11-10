Порядок оформления отсрочки прописан в законодательстве, и здесь нет разночтений.

Отсрочку от мобилизации можно оформить даже в том случае, если военно-учетные данные не были обновлены своевременно. Об этом заявила адвокат Марина Бекало на портале для юридических консультаций.

Она отметила, что процедура оформления отсрочки четко прописана соответствующим правительственным постановлением. Территориальный центр комплектования обязан принять заявление на оформление отсрочки вместе с документами, подтверждающими наличие оснований на нее, и рассмотреть заявление в течение 7 дней. Этот срок может быть больше, если понадобится уточнить какую-то информацию о военнообязанном в других государственных органах.

По результатам рассмотрения заявления на отсрочку, ТЦК должен либо предоставить отсрочку, оформив соответствующую справку, либо отказать, указав причину отказа.

Видео дня

"Обращаю Ваше внимание на то, Постановлением не предусматривается такого основания для отказа в принятии заявления на отсрочку или в предоставлении отсрочки как не обновление данных. Итак, ТЦК и СП обязаны принять заявление при любых обстоятельствах и рассмотреть его", - отметила адвокат.

Юрист добавила, что до момента принятия решения по поданному заявлению военнообязанный не направляется на прохождение военно-врачебной комиссии и не подлежит призыву на военную службу.

Мобилизация в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, нардеп Соломия Бобровская раскритиковала "бусификацию" мужчин. По ее словам, такие превышения полномочий работниками ТЦК мешают рекрутингу и мобилизации людей в армию.

Также мы рассказывали, что глава фонда "Вернись живым", ветеран АТО Тарас Чмут считает недостаточным мобилизовать 160 тысяч человек, о необходимости чего заявили в СНБО. По его мнению, в армию нужно набрать не менее 500 тысяч человек.

Вас также могут заинтересовать новости: