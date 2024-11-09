Сейчас Украина отстает от планов по набору новобранцев.

Нынешняя "бусификация" мужчин и превышение полномочий работниками ТЦК мешают рекрутингу и мобилизации людей в армию. Об этом в комментарии ТСН заявила представитель парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Соломия Бобровская.

"Начиная с сентября, мы проседаем в мобилизации. Она начала спадать после августа, после лета, когда мы вышли на уровень выполнения плана Генштабом. К сожалению, осенью пошла на спад (...). До декабря мы не выполним план Генштаба ни на этот год, ни на этот месяц. Поэтому с этим сложно, и мы снова возвращаемся, к сожалению, к ситуации весны 2024 года", - отметила Бобровская.

Нардеп сомневается, что сейчас можно кардинально изменить подходы к мобилизации. Тем не менее, она назвали три вещи, которые будут полезными для улучшения ситуации по набору людей в армию.

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"Первое: прекратить применять грубую физическую силу и превышать полномочия. "Бусификация" уничтожает все потуги рекрутинга и адекватной мобилизации. Второе: ответственность ТЦКовцам за нарушения и превышение полномочий. Третье: ОМС (органы местного самоуправления) и ОВА - заставить их присоединиться", - отметила депутат.

Мобилизация в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, слухи о мобилизации женщин являются искусственно раздутыми, но так же, как и ребята, украинки должны становиться военнообязанными. Такое мнение высказала нардеп Соломия Бобровская.

Также мы рассказывали, что глава фонда "Вернись живым", ветеран АТО Тарас Чмут считает недостаточным мобилизовать 160 тысяч человек, о необходимости чего заявили в СНБО. По его мнению, в армию нужно набрать не менее 500 тысяч человек.

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