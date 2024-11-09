Если у военнообязанного есть действующая отсрочка, он не сможет оформить новую.

В приложении "Резерв+" появилась опция для электронной отсрочки от мобилизации. Об этом в эфире телемарафона сообщила заместитель министра обороны Украины по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

По ее словам, если у военнообязанного есть действующая отсрочка, он не сможет оформить новую отсрочку через приложение.

"Как только у него закончится отсрочка, а у большинства пользователей она заканчивается сегодня, 9 ноября, то есть фактически уже начиная с 10 ноября можно будет податься на следующую", - пояснила заместитель министра.

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Она уточнила, что для оформления отсрочки нужно обновить приложение "Резерв+" до версии 1.4.3. Если вся нужная информация о лице содержится в реестрах, то в приложении появится отсрочка:

"Если человек, например, не находит себя в реестре, есть ошибки в фамилиях, налоговом коде, потому что эти реестры заполнялись людьми, которые могли ошибиться или каким-то образом неверно внесли данные, вы можете обратиться в техническую поддержку "Резерв+".

Черногоренко добавила, что специалисты обработают обращение и исправят ошибку, чтобы данные подтянулись в реестры, при этом срок действия отсрочки составляет три месяца.

Отсрочка от мобилизации в "Резерв+"

Услуга по оформлению отсрочки от мобилизации в "Резерв+" заработала, сообщил министр обороны Рустем Умеров. По его словам, оформить онлайн-отсрочку могут люди с инвалидностью и соискатели последовательного образования.

Как сказал Умеров, "это важный шаг в направлении перевода воинского учета в удобный цифровой формат".

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