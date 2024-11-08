По его мнению, цифра в 160 тысяч человек, которую озвучил секретарь СНБО, оторвана от реальности.

Глава фонда "Вернись живым", ветеран АТО Тарас Чмут считает, что для эффективной обороны Украине необходимо мобилизовать около 500 тысяч человек.

В интервью DW его попросили прокомментировать заявление секретаря СНБО о необходимости призвать еще 160 тысяч украинцев. "У нас бригада может быть укомплектована на 50%. А если спросить у комбата, сколько стрелков и непосредственно пехоты, то в роте может быть 15 человек, 20 человек, 25 человек. Но на бумагах людей вроде бы много. У вас укомплектован штаб, тыл, связь, беспилотники, снайперы, разведчики, немного артиллерии, минометки и так далее. Но пехоты нет", - ответил Чмут.

По его словам, сейчас вопрос заключается не в качестве новобранцев, а в их количестве, и мобилизационный резерв в 500 тысяч человек соответствует сегодняшним вызовам:

Видео дня

"И мы уже давно не говорим о качестве людей. Мы просто говорим о каких-то людях. Эти цифры - они просто цифры. Они очень оторваны от реальности. 500 тысяч - это адекватная цифра".

Мобилизация в Украине

Как сообщал УНИАН, в конце октября в Совете национальной безопасности и обороны сообщили, что в состав Сил обороны уже призвали 1 миллион 50 тысяч граждан. В планах - мобилизация еще 160 тысяч.

Украинский ветеран и адвокат Маси Найем в недавнем интервью заявил, что Украина может капитулировать, если эти 160 тысяч человек не мобилизуются.

Вас также могут заинтересовать новости: