Сейчас продолжаются проверки комиссий со стороны профильного министерства.

В апреле в Украине начнется новая волна проверок военно-врачебных комиссий. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

По его словам, важным аспектом является максимальное удобство прохождения ВВК для военных.

"Здесь, кроме цифровизации и дебюрократизации, продолжаются проверки комиссий со стороны профильного министерства", - сказал Шмыгаль.

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Он проинформировал, что уже проверено более 53 тысяч медико-экспертных дел.

"Зафиксированы нарушения, даны рекомендации, по каждому факту будет реагирование. Такие проверки станут регулярными. В апреле начнется новая волна", - отметил глава правительства.

Деятельность ВВК в Украине - детали

Министерство обороны опубликовало алгоритм действий военнослужащих, которые не согласны с результаты военно-врачебной комиссии.

В частности, в ведомстве заявили, что если в постановлении ВВК степень тяжести ранения, по мнению военного, указана неправильно, то это можно обжаловать следующим образом: написать обращение к командиру части по рассмотрению вопроса об изменении степени тяжести травмы; командир направляет бойца на врачебно-экспертную комиссию; ВКК принимает решение.

В случае потери трудоспособности более 60 дней - любая травма считается тяжелой. Установление степени тяжести травм не относится к полномочиям штатных и внештатных ВВК.

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