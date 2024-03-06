Если в постановлении ВВК степень тяжести ранения, по мнению военного, указана неправильно, то это можно обжаловать.

Министерство обороны опубликовало алгоритм действий военнослужащих, которые не согласны с результаты военно-врачебной комиссии (ВВК).

Как отмечают в пресс-службе министерства, если в постановлении ВВК степень тяжести ранения, по мнению военного, указана неправильно, то это можно обжаловать следующим образом:

написать обращение к командиру части по рассмотрению вопроса об изменении степени тяжести травмы;

командир направляет бойца на врачебно-экспертную комиссию;

ВКК принимает решение.

В случае потери трудоспособности более 60 дней - любая травма считается тяжелой. Установление степени тяжести травм не относится к полномочиям штатных и внештатных ВВК.

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ВВК в Украине

В Украине военнообязанные, получившие повестку, сначала должны пройти военно-врачебную комиссию. От этой процедуры зависит, пригоден ли человек для военной службы.

В августе 2023 года правительство Украины утвердило приказ, согласно которому действующий ранее список болезней, которые определяют, что человек не пригоден в военное время для службы в армии, теперь изменился. Многие диагнозы перестали быть серьезным аргументом для "белого билета".

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