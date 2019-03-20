АМКУ одобрил запуск в Украине биржевой торговли электроэнергией

По мнению членов комитета, именно биржевая торговля электроэнергией позволит создать оптимальный механизм по внедрению конкуренции на оптовом рынке и создаст условия для формирования в Украине рыночной цены на электроэнергию.

Антимонопольный комитет Украины одобрил предложение к Кабинету министров о введении конкурентных отношений на рынке электроэнергии, касающееся запуска в Украине биржевой торговли электроэнергией, сообщает пресс-служба АМКУ.

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Отмечается, что, согласно лучшим европейским практикам, оптимальным механизмом, который позволил бы ввести конкуренцию на оптовом рынке электроэнергии Украины, является введение биржевой торговли электроэнергией на рынке двусторонних договоров.

По мнению АМКУ, именно биржевые торги обеспечат реализацию принципа функционирования рынка электрической энергии на конкурсной основе, что предусмотрено Законом Украины "О рынке электрической энергии", а также не допустят возможных нарушений законодательства о защите экономической конкуренции, прежде всего со стороны участников рынка.

"На сегодня рынок генерации электроэнергии является высококонцентрированным (совокупная доля пяти компаний составляет более 90%). При таких условиях, одной из важнейших задач, по мнению комитета, является создание таких "правил игры" на рынке, которые бы побуждали этих субъектов хозяйствования к жесткой конкуренции, в том числе и ценовой", - сказано в сообщении.

Отмечается, что Антимонопольный комитет убежден в том, что именно биржевая торговля электроэнергией позволит создать оптимальный механизм по внедрению конкуренции на оптовом рынке и создаст условия для формирования в Украине рыночной цены на электроэнергию.

Как сообщал УНИАН, в середине апреля 2017 года Верховная Рада приняла Закон "О рынке электроэнергии". По словам одного из авторов документа, этот закон приведет к тому, что в сегментах генерации электроэнергии и ее поставок для конечных потребителей возникнут конкурентные отношения, что заставит производителей повышать свою эффективность, и выведет с рынка неэффективную генерацию. Внедрение нового рынка электроэнергии также позволит населению выбирать разных поставщиков электроэнергии.

Также данный закон предусматривает одновременное функционирование нескольких рынков.

Рынок двусторонних договоров – это рынок, на котором покупается электроэнергия по долгосрочным и двусторонним контрактам. Эти договоры напрямую заключают между собой производители (генерирующие компании) и потребители электроэнергии.

Рынок "на сутки вперед" - это рынок купли-продажи объемов электроэнергии с периодом покрытия – следующие сутки, на котором все сделки согласовываются с оператором системы передачи. Эти сделки проводятся за день до периода покрытия.

Внутрисуточный рынок – рынок, на котором осуществляется торговля электроэнергией в течение суток, после заключения всех контрактов на рынке "на сутки вперед".

Балансирующий рынок – это рынок, на котором оператором системы передачи электроэнергии будут докупаться недостающие объемы электроэнергии для сбалансирования уровня производства и импорта с уровнем потребления. Данный рынок также предусматривает применение механизма для регулирования небалансов (невыполнения заявленного режима генерации компанией-производителем).

Рынок вспомогательных услуг – рынок, на котором энергокомпании смогут предоставлять (продавать) оператору системы передачи вспомогательные услуги для обеспечения стабильного энергоснабжения, например, для регулирования частоты тока.

Первые торги электроэнергией в новообразованных сегментах рынка должны стартовать в Украине 1 июля 2019 года.