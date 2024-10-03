По мнению Кухарчука, темпы мобилизации идут на спад из-за отсутствия стратегии по мобилизации и рекрутингу.

Разрешение правительства по мобилизации без участия территориальных центров комплектования и социальной поддержки "очень сильно упрощает ситуацию". Такое мнение в эфире "Киев24" высказал Дмитрий Кухарчук, "Слип", командир второго штурмового батальона 3-й отдельной штурмовой бригады.

Отвечая на вопрос о решении правительства разрешить командирам воинских частей напрямую призывать добровольцев, то есть без участия ТЦК и СП, и насколько оно позволит улучшить ситуацию с мобилизацией, Кухарчук в целом отметил отсутствие, по его мнению, стратегии по мобилизации и рекрутингу, из-за чего темпы мобилизации идут на спад.

По его словам, ТЦК, бригады, Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, Министерство обороны и многие другие структурные подразделения "не имеют как такового взаимодействия именно по данному вопросу".

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В частности, отметил комбат, речь идет об "отсутствии абсолютно любой идеологической стратегии на государственном уровне".

"То, что сегодня происходит, - это просто идет мобилизация классическая, которая была пять лет назад, десять лет назад. Просто с большими темпами. А именно ответ на вопрос, почему люди должны воевать, на концептуальные вопросы, как они будут воевать, вообще любая идеологическая доктрина в нашем государстве отсутствует", - сказал Кухарчук.

По его словам, некоторые подразделения, в частности 3 ОШБр, занимаются собственным рекрутингом "еще с самого начала".

"В данном случае лично для нас это очень сильно упрощает ситуацию. Поскольку мы просто таким образом убираем определенное звено в виде ТЦК. Нам не надо будет теперь возить людей, оформлять в ТЦК, мы сможем это делать напрямую. И это очень хорошая инициатива", - сказал комбат.

В то же время он отметил, что для него возникает вопрос, как это будут делать подразделения, которые не занимались рекрутингом.

Как сообщал УНИАН, ранее правительство приняло постановление, согласно которому воинские части получили право проводить мобилизацию резервистов и военнообязанных, которые добровольно желают служить во время мобилизации.

Так, военнообязанные и резервисты-добровольцы могут выбрать воинскую часть для службы без обращения в ТЦК СП.

Командиры воинских частей получают полномочия непосредственно выдавать направления на военно-врачебную комиссию для определения годности к службе и комплектовать боевые части добровольцами, желающими служить по призыву по мобилизации.

Перечень воинских частей, командиры которых смогут осуществлять призыв добровольцев, будет определять Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

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