Мужчин в возрасте старше 50 лет могут освободить от призыва по специальной директиве.

Мужчины в возрасте от 50 до 60 лет отныне будут мобилизованы только в случае получения отдельного мобилизационного распоряжения Генерального штаба ВСУ. Ранее такие военнообязанные подлежали мобилизации. Об этом нововведении стало известно из закрытого документа только для служебного пользования.

Как будет проходить мобилизация мужчин старше 50 лет в октябре

Адвокаты Камышев Евгений и Мельник Руслан рассказали, что в октябре будут призывать только тех мужчин старше 50 лет, кто имеет дефицитные военно-учетные специальности. По словам экспертов, на такое лицо должно быть составлено отдельное мобилизационное распоряжение от Генштаба.

Отдельное мобилизационное распоряжение - это означает, что в отношении конкретного мужчины выдано такое распоряжение Генштабом с указанием всех данных. Которое надо этому человеку лично предъявить.

Это означает, что согласно директиве принудительная мобилизация мужчин в возрасте 50-60 лет запрещается.

Следует заметить, что эта директива, как и любая другая, не имеет силы закона, а лишь рекомендательный характер. Ни одна директива не может быть выше закона. А Генштаб не имеет полномочий сужать или расширять действие норм законодательства.

Поэтому, чтобы эти ограничения действительно были реализованы на практике, Верховная Рада должна принять соответствующие изменения в профильное законодательство, в частности в Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" и Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе".

Пока такие изменения не приняты, пока в рамках законодательства мужчин от 50 лет мобилизуют на общих основаниях.

При каких условиях мобилизация после 50 лет запрещена

Мужчин любого возраста не мобилизуют, если их исключили с воинского учета. Среди призывников старше 50 лет это распространенная ситуация, поскольку они нередко имеют хронические болезни.

Напомним, что есть такие основания для исключения с воинского учета:

непригодность по состоянию здоровья по решению ВВК;

лишение свободы за уголовное преступление;

зачисление в оперативный резерв;

достижение предельного возраста пребывания на службе.

Чтобы сняться с учета, нужно подать в ТЦК заявление и предъявить документ, подтверждающий основание.

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