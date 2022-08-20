Городской голова Константиновки Донецкой области завладел средствами, предназначенными для обороны города.
Об этом сообщает офис генерального прокурора в Telegram.
"Мэру г. Константиновка и руководителю местного коммунального предприятия Донецкой области сообщено о подозрении в завладении чужим имуществом и служебном подлоге (ч. 4 ст. 191 ч. 1 ст. 366 Уголовного Кодекса Украины)", - говорится в сообщении.
В частности, по данным следствия, в начале апреля 2022 года мэр города, приближенного к районам ведения активных боевых действий, вместо выполнения задач территориальной обороны города завладел оборонными средствами.
"Мэр вместе с руководителем местного коммунального предприятия, не совершив никаких строительных работ по устройству защитных объектов города, завладели бюджетными средствами горсовета в сумме свыше 363 тыс. грн. Подозреваемые распорядились ими по собственному усмотрению", - отметили в Офисе генпрокурора.
Как известно, мэром Константиновки является представитель запрещенной в Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Олег Азаров.
Война в Украине: актуальные данные
В течение 19 августа враг вел наступление в районе Борщевой на Харьковском направлении, однако понес потери и отступил. Провалом для оккупантов закончился и штурм вблизи Новодмитровки, Вирнопилля и Курульки.
На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка осталась без существенных изменений.
На Краматорском, Бахмутском и Авдеевском направлениях продолжаются боевые действия.
На Слобожанском направлении враг ведет боевые действия с целью содержания занимаемых районов и недопущения контрнаступления подразделений Сил обороны, иногда пытается улучшить тактическое положение.
Вечером, 19 августа, серия взрывов прогремела и в оккупированном Крыму. По данным Института изучения войны, россияне сбили БПЛА над Керченским мостом. В общем, ежедневные вечерние атаки на объекты РФ на полуострове и в Херсонской области заставили врага искать новые места для размещения складов и баз.
По мнению Пентагона, позиции российских войск в Украине значительно ослабли, прогресса их продвижения нет.