Авиация противника действовала вблизи Марьинки.

Россия пошла в массированное наступление на Донбассе на нескольких направлениях, продолжаются боевые действия.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

На Славянском направлении зафиксированы обстрелы из танков, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня неподалеку Немаленького, Сулиговки и Мазановки.

Вблизи Новодмитровки, Вернополья и Курульки подразделения противника пытались вести штурмовые действия, получили отпор и отступили.

На Краматорском направлении враг обстреливал из ствольной и реактивной артиллерии у Роздольевки, Сидорового, Спорного и Пришиба. Вел воздушную разведку в районе ведения боевых действий. Неподалеку Ивано-Дарьевки пытается вести наступление, боевые действия продолжаются.

На Бахмутском направлении потерпела огневого поражения гражданская инфраструктура в районах населенных пунктов Зайцево, Бахмутское, Веселое, Бахмут, Андреевка, Кодема и Майорск.

Оккупанты вели наступательные и штурмовые действия в районах населенных пунктов Бахмут, Зайцевое и Кодема, успеха не имели, боевые действия продолжаются.

На Авдеевском направлении оккупанты задействовали танки, ствольную и реактивную артиллерию в районах Новобахмутовки, Невельского, Нескучного, Александрополя, Керамика, Керменчика и Песков.

Авиация противника действовала вблизи Марьинки. Враг вел воздушную разведку БПЛА в районах ведения боевых действий на указанном направлении. Наступает в районе населенного пункта Опытное и Майорск, успеха не имел, бои продолжаются.

На Новопавловском направлении зафиксированы обстрелы неподалеку Владимировки, Угледара и Пречистовки. Противник вел штурмовые действия в районе населенного пункта Золотая Нива, успеха не имел, отступил.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что на Донбассе продолжаются жестокие бои. В частности, самые горячие точки фронта на этом направлении - без изменений - Авдеевка, Марьинка, Пески, Бахмут, все соответствующее направление.

Как отмечали в отчете ISW, оккупанты пытаются отвлечь украинские силы от контратак на юге, атакуя районы Бахмута и Северска в Донецкой области.

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