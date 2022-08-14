Вражеская разведка боем в районе Серебрянки получила отпор от украинских защитников, также враг отошел в районе Спорного.

На Краматорском направлении идут бои в районе Ивано-Дарьевки.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

Отмечается, что на Краматорском направлении российские оккупанты нанесли авиаудары вблизи Спорного. Предприняли попытку разведки боем в районе Серебрянки, после огневого поражения от украинских воинов, прибегли к бегству.

"Штурмовыми действиями враг пытался улучшить тактическое положение неподалеку Спорного, успеха не имел, отошел. В районе Ивано-Дарьевки боевые действия продолжаются", - говорится в сообщении.

На Славянском направлении враг пытался прорвать оборону украинских подразделений в районе долины.

"На Славянском направлении противник осуществлял огневое поражение из танков и реактивной артиллерии неподалеку Бражковки, Богородичного и Долины. В районе Долины пытался прорвать оборону наших подразделений. Бессмысленный штурм украинские воины отбили", - говорится в сообщении.

Тем временем, на Донецком направлении враг обстреливал украинские подразделения из танков, ствольной и реактивной артиллерии. С целью разведки маршрутов логистического обеспечения и объектов критической инфраструктуры вел воздушную разведку БпЛА.

Так же враг наступает в районе Павловки, продолжаются боевые действия.

"На Новопавловском и Запорожском направлениях захватчики не прекращают обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии и танков вдоль линии соприкосновения. Противник задействовал авиацию возле Пречистовки и Угледара. Воздушную разведку вел БпЛА оперативно-тактического уровня. Предпринял попытку ведения разведки боем в районе населенного пункта Пречистовка, после огневого поражения отошел. Ведет наступление в районе населенного пункта Павловка, боевые действия продолжаются", - говорится в сообщении.

В Генштабе также отметили, что враг развернул и активно использует комплексы радиоэлектронной борьбы.

Противник безуспешно пытался провести разведку боем в районе Питомника.

"На Харьковском направлении оккупанты продолжают огневое поражение из ствольной и реактивной артиллерии по линии соприкосновения, поддерживают высокую интенсивность ведения воздушной разведки БпЛА. Противник пытался провести разведку боем в районе населенного пункта Питомник, успеха не имел, понес потери и отошел. Нанес авиационные удары возле Перемогы, Ртищевки и Питомника", - говорится в сообщении. Оккупанты принимают меры по логистическому обеспечению подразделений и пополнению потерь.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что на Донбассе продолжаются жестокие бои, а борьба на юге Украины дает хорошие новости.

Вооруженные силы Украины дают противнику достойный отпор. По состоянию на 13 августа на нашей земле уже уничтожили 43,4 противника.

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