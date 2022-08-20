У Минобороны США нет общей оценки влияния недавних атак, особенно на аэродром в Новофедоровке.

Позиции русских войск ослабли, они не имеют прогресса на поле боя.

Об этом на закрытом брифинге для журналистов сообщил высокопоставленный чиновник Минобороны США, цитирует Радио Свобода.

"Вы видите полное отсутствие прогресса русских на поле боя. Они несут эти потери и не могут продвигаться вперед", - сказал он.

В Пентагоне осторожно комментируют взрывы на аэродроме россиян в Новофедоровке в Крыму.

"У меня нет общей оценки влияния недавних атак, особенно на аэродром, но мы видим общую картину того, что российские силы намного уязвимее. Мы видим движение российских войск для защиты своих уязвимых мест", – отметил представитель министерства.

Ситуация в оккупированном Крыму

Как сообщал УНИАН, в августе в оккупированном Крыму произошли пожары на складе хранения боеприпасов в воинской части и на аэродроме.

Так, 9 августа на территории аэродрома "Саки", что в районе населенного пункта Новофедоровка, прозвучала серия взрывов и пожар. Как следствие, уничтожено по меньшей мере 9 самолетов.

16 августа в воинской части, что в Джанкойском районе, на складе произошла детонация боеприпасов.

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