На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка осталась без существенных изменений.

На Харьковском направлении оккупанты пытались наступать в направлении Харькова, ВСУ отбили атаку.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

"На Харьковском направлении враг осуществлял огневое поражение из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Чугуев, Золочев, Питомник, Гусаровка, Сосновка, Русские Тишки, Коробочкино, Шестаково, Дуванка и Прудянка. Активно вел воздушную разведку БпЛА. Нанес авиационные удары возле Лебяжьего и Залимана. Вел наступательные бои в районе борщевой, успеха не имел, отошел", - говорится в сообщении.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка осталась без существенных изменений. Из ствольной артиллерии враг совершил обстрелы гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Белополье и Краснополье Сумской области. Также противник вел воздушную разведку БпЛА.

На Слобожанском направлении враг ведет боевые действия с целью содержания занимаемых районов и недопущения контрнаступления подразделений Сил обороны, иногда пытается улучшить тактическое положение.

Ранее городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил, что в пятницу утром, 18 августа, захватчики ударили по трем районам Харькова. По его данным, противники попали в жилое здание и инфраструктурный объект.

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