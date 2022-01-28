Леониду Чернику оставалось служить всего три месяца, однако его жизнь оборвала ужасная трагедия, которую устроил 20-летний нацгвардеец Артемий Рябчук.

Мать Леонида Черника, который вчера погиб в кровавой бойне в Днепре не знает, как ей дальше жить. Женщина рассказала о своем сыне, воспоминаниями о военнослужащем также поделились учительница и продавщица, которая его знала.

Об этом сообщает "Суспільне".

Леонид Черник - одна из пяти жертв стрельбы, которую устроил 20-летний нацгвардеец Артемий Рябчук. Парень приехал на срочную службу из Каховки, что на Херсонщине. До конца службы ему оставалось всего три месяца.

"Ну что я могу сказать. Я не переживу это, я не знаю, как я дальше буду жить. Он для меня старший сынок. Не знаю. Очень хороший... Он просто был хорошим. Плохого никто о нем не скажет. Сосед вон живет, тоже постоянно гулять ездили. Не знаю, не знаю. Ему три месяца осталось до дембеля", - рассказала мать погибшего военного.

Женщина добавила, что ее сын учился на электросварщика. После службы он планировал искать работу. О смерти Черника уже знает его учительница. Она попросила мать парня сообщить, когда его будут хоронить. Проститься с военным придут все его одноклассники.

Классная руководительница 19-летнего Черника, жизнь которого оборвала кровавая бойня, поделилась теплыми воспоминаниями о нем.

Читайте такжеВырезали метр кишечника: врачи рассказали о состоянии расстрелянных в Днепре нацгвардейцев"Это был мой первый выпуск, как первый ребенок... Леня за время учебы показал себя как очень веселый ребенок. У него были приятели в школе, вне школы. Дети все в один голос говорят, что именно в 9 классе, когда был наш выпускной год, дети все так сдружились, что стали одной семьей. И сейчас это для нас огромная потеря. Он окончил 9-й класс, он выпустился в 2017-м году. За время, когда он уже выпустился, мы несколько раз с ним виделись. Ребенок всегда приветливый, охотно общался со мной", - рассказала учительница.

О погибшем военном также рассказала продавщица, которая часто видела Черника до его отъезда на службу. Женщина говорит, что парень был идеальным, учтивым и воспитанным. О смерти парня знают не все жители города, еще не все видели новости.

Расстрел в Днепре - что известно

Около 4 часов утра 27 января в Днепре, на территории Южного машиностроительного завода, 20-летний нацгвардеец Артемий Рябчук открыл огонь из автоматического оружия по караулу военнослужащих. В результате погибли 5 человек, в том числе женщина - работница завода, еще 5 получили ранения. Злоумышленник с оружием и патронами скрылся.

Правоохранители задержали нацгвардейца в Подгородном Днепропетровской области.

Читайте такжеБойня в Днепре: следователи выясняют, кто "слил" видео с нацгвардейцем РябчукомПо факту умышленного убийства и дезертирства с оружием (ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 408 УК) начато уголовное производство. Также расследуется дело по поводу служебной халатности руководства Нацгвардии, приведшей к трагедии.

Рябчуку сообщили о подозрении по ст. 115 (умышленное убийство), ст. 408 (дезертирство), ст. 410 (похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия и боевых припасов) УК.

В МВД создали специальную следственную комиссию, которая исследует первопричины трагедии в Днепре.

Сегодня подозреваемому должны избрать меру пресечения.

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