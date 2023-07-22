Наличие идентификационного номера PESEL не является препятствием для выезда в другую страну.

Украинцы, которые прибыли в Польшу после полномасштабного вторжения чаще всего интересуются вопросами легализации, связанными с использованием и потерей статуса PESEL UKR. Это документ, подтверждающий предоставление гражданам Украины временной защиты в Польше и являющийся основанием к легальному пребыванию, доступу к рынку труда в стране и социальным выплатам, бесплатной медицине.

Эксперты по легализации миграционной платформы EWL собрали наиболее распространенные вопросы относительно PESEL UKR и дали свой комментарий.

На сколько дней гражданин Украины может выехать в Украину, если он имеет PESEL UKR?

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Гражданин Украины может выехать в Украину не более 30 дней, за один выезд. Если он выезжает из Польши на срок более 30 дней, то, согласно Закону о помощи гражданам Украины, теряет статус PESEL UKR, а также все социальные выплаты в Польше.

Эксперты EWL рекомендуют при каждом пересечении польско-украинской границы обращаться к пограничникам с просьбой ставить штампы в загранпаспорт, а также показывать электронный документ в мобильном приложении Diia.pl.

Можно ли, имея PESEL UKR, подать документы на получение разрешения на временное пребывание (карту временного побыта)?

С 1 апреля 2023 года граждане Украины, имеющие номер PESEL со статусом UKR, могут подать заявление на получение разрешения на временное пребывание только с целью трудоустройства, выполнения высококвалифицированной работы или ведения хозяйственной деятельности.

В течение какого времени надо подать заявление на получение PESEL UKR?

Заявление на получение PESEL UKR надо подать в течение 30 дней от даты пересечения границы. Наличие статус PESEL UKR является подтверждением получения временной защиты в Польше.

Может ли украинец уехать в другую страну ЕС после получения PESEL?

Наличие идентификационного номера PESEL не является препятствием для выезда в другую страну. Вместо этого, в таком случае вы должны отказаться от финансовой помощи в Польше (например, выплаты на ребенка по программе 500+), уведомив об этом Управление социального страхования Польши ZUS. Иначе, если вы, например, уехали в Германию и там будет получать социальную помощь и не откажетесь от помощи в Польше, впоследствии все равно польские государственные органы контроля заставят вас вернуть эти средства.

Можно ли изменить PESEL выданный до полномасштабного вторжения в Украину, на PESEL UKR?

Эта возможность доступна для граждан Украины, которые получили PESEL, до 24 февраля 2022 года, на момент войны были в Украине и пересекли границу после полномасштабного вторжения и хотят получить статус временной защиты в Польше.

В таком случае его необходимо обновить и получить статус УКР (UKR). Для этого надо посетить муниципальный офис (Urząd), сдать отпечатки пальцев и сделать новую фотографию. Сам номер при этом не изменится.

Как я могу потерять статус UKR?

Основные причины:

выезд за границу Польши более, чем на 30 дней;

если гражданин Украины изменил свои документы, но не сообщил об этом Управлению социальной защиты ZUS в Польше;

если гражданин Украины игнорирует запросы ZUS. Управление социальной защиты в Польше может звонить или писать письма, чтобы проверить, находитесь ли вы в Польше. Такие запросы не стоит оставлять без ответа, потому что есть вероятность потерять статус UKR;

если гражданин Украины получил защиту в другой стране.

Если гражданин Украины потерял статус UKR в Польше и никаких нарушений не было, необходимо обратиться в ближайшее гминное управление Польши с заявлением соответствующего образца, иметь с собой паспорт и PESEL. А также нужно знать точную дату выезда и въезда в Польшу и указать причину путешествия.

Украинские беженцы в Польше - детали

С 1 июля произошел второй за год рост минимальных зарплат в Польше. Это означает, что минимальные оклады и почасовые ставки для украинцев в Польше также выросли на 110 злотых брутто (почти на 1 тыс. грн) - до 3 600 злотых брутто (ориентировочно 2783 злотых нетто - примерно 25,3 тыс. грн,) для тех, кто работает по трудовому договору.