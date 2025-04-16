По словам эксперта, речь идет не о Польше или Венгрии.

Страны Европы заинтересованы в том, чтобы украинские беженцы остались жить у них. В частности речь идет о странах, которые являются наиболее зрелыми в вопросе миграционной политики. Об этом рассказал макроэкономист, банкир, доктор экономических наук, эксперт в сфере миграционной политики Андрей Гайдуцкий в комментарии для "РБК-Украина".

Он отметил, что речь идет о тех государствах, которые 50 лет назад еще дискутировали о том, что "мигранты - это хорошо или плохо" и которые поняли, что если не привлекать иммигрантов, то в стране не будет работать большинство заводов и производств.

"В первую очередь речь идет о Скандинавских странах. Эти страны в своих обществах уже ментально преодолели предубеждения относительно выходцев из других стран и в достаточно равной степени привлекают сирийцев, пакистанцев, украинцев и тому подобное. Например, на заводе Scania в Швеции работают выходцы из более 50 стран мира", - отметил Гайдуцкий.

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Эксперт считает, что этого нельзя сказать о Венгрии или Польше, где до сих пор ощущается негативное отношение к иностранным работникам, поэтому большое преимущество по этому вопросу предоставляется только гражданам Украины.

"Но восточные страны ЕС в наибольшей степени страдают от недостатка недорогой рабочей силы, поэтому быстрыми темпами готовят население к мультикультурному обществу и либерализуют свое законодательство, чтобы облегчить бизнесу наем иностранцев. Поэтому в украинцах будут заинтересованы как те, кто привлекает мигрантов последние 50 лет, так и те, кто должен ускориться, чтобы их заводы и фабрики и в дальнейшем работали", - объяснил банкир.

Гайдуцкий добавил, что это в первую очередь касается Польши, Венгрии и Словакии как новых "промышленных центров" Восточной Европы. В то же время вступление Болгарии и Румынии в Шенгенскую зону с 1 января 2025 года также ускорит трудовую эмиграцию из этих стран, что будет стимулировать местных работодателей искать рабочую силу среди украинцев.

"Также считаю, что с прекращением предоставления Германией денежной поддержки, часть украинских беженцев переместится в другие страны с меньшими затратами на проживание - в Италию и Испанию. И в страны с более высоким уровнем бесплатной социальной защиты со стороны государства - в Швецию, Норвегию", - подытожил эксперт.

Украинские беженцы в Европе - последние новости

Также Гайдуцкий рассказал, что будет с беженцами в ЕС после окончания войны в Украине. По его словам, большинство стран предложит гражданам Украины переходный период, чтобы они имели возможность перейти на общие условия пребывания иностранцев в стране.

В то же время социолог Антон Грушецкий ответил, сколько украинских беженцев хотят вернуться домой. Он отметил, что обратно в Украину хотят вернуться около 20-30% украинцев.

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