Польское правительство создало несколько порталов, где можно найти информацию о доступном жилье и других видах поддержки.

В июле 2024 года польское правительство объявило об отмене программы поддержки, которая предусматривала выплату 40 злотых в сутки за размещение беженцев из Украины, пишет Ukrainian in Poland.

Решение об отмене программы было обосновано правительством необходимостью оптимизации бюджета и уменьшения нагрузки на государственные финансы. Представители украинской диаспоры, а также многочисленные общественные организации выразили обеспокоенность по поводу того, что отмена выплат может привести к ухудшению условий жизни беженцев.

Кроме того, отмена программы может привести к снижению уровня солидарности среди польского общества. Снижение государственной поддержки может демотивировать некоторые польские семьи продолжать оказывать помощь украинцам.

Видео дня

В сентябре 2022 года были обнародованы данные отчета, который свидетельствует, что только 3% жителей Польши принимали беженцев в своих домах. Преимущественно это были женщины и дети. Примерно 525 000 беженцев из Украины воспользовались программой. Больше всего их было в Варшаве (119 500), Вроцлаве (106 900) и Гданьске (59 800).

Где искать бесплатное жилье в Польше

Украинским беженцам рекомендуют проверять объявления на официальных правительственных ресурсах. Польское правительство создало несколько порталов, где можно найти информацию о доступном жилье и других видах поддержки. Один из таких ресурсов – Pomagam Ukrainie.

Различные благотворительные организации и фонды также активно привлекаются к помощи украинцам, оказывая поддержку в поиске бесплатного жилья. К тому же в Польше продолжают работать центры приема и пункты помощи украинцам. Во многих городах действуют временные центры приема для беженцев, которые обеспечивают жильем и другими необходимыми ресурсами.

Найти информацию о бесплатном жилье для украинцев в Польше можно также в социальных сетях и онлайн-сообществах.

Религиозные общины Польши активно помогают беженцам, предлагая жилье и другую поддержку. Обращение в местные органы власти или центры социальной защиты может быть полезным для получения информации о доступном бесплатном или социальном жилье. Муниципальные администрации часто имеют специальные программы поддержки для беженцев и могут оказать необходимую помощь.

Программа 40+

Программа 40+ – денежная помощь для обеспечения проживания и питания беженцев из Украины. Владелец или арендатор жилья (физическое или юридическое лицо), предоставивший убежище украинским беженцам, имел право получить государственную компенсацию в размере 40 злотых в сутки на каждого принятого человека за его проживание и питание.

Украинцы за рубежом

Ранее УНИАН писал, что Польша продлила временную защиту для украинцев до 30 сентября 2025 года, но прекратила один из видов помощи для беженцев.

Лидер региональной группы Христианский социальный союз (политическая партия в Германии) Александр Добриндт призвал, чтобы украинцы, которые не имеют работы, вернулись "в безопасные районы Западной Украины". Однако правительство Германии отклонило предложение правящей партии Христианско-социальный союз (ХСС) депортировать нетрудоустроенных украинских беженцев.

Вас также могут заинтересовать новости: