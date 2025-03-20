Сколько будет действовать временная защита в Германии для украинцев, как ее получить и какие ежемесячные выплаты предусмотрены.

Временную защиту в Германии для украинцев 2025 регулирует "Закон о пребывании иностранцев" (AufenthG), а именно 24 Параграф документа. Согласно ему, украинцы, которые вынуждены были покинуть родину после полномасштабного вторжения РФ в Украину, могут легально пребывать в Германии, получать пособие и работать. Рассказываем, до какого времени действует временная защита, какое пособие предусмотрено и почему его могут сократить.

Временная защита в Германии для украинцев - до какого числа можно получить

Временная защита для украинцев в Германии - это статус, согласно которому предоставляется право на легальное проживание, соцпомощь и трудоустройство.

Большинству украинцев, которые находились под временной защитой на 1 февраля 2025 года, ее продлили по решению Совета ЕС до 4 марта 2026 года.

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Также все украинцы,приехавшие в Германию в 2025-м, смогут подать заявление, чтобы получить вид на жительство на основе Параграфа 24. В то же время, те, у кого нет гражданства или имеют гражданство третьих стран (за исключением Украины) срок временной защиты истек 5 марта 2025-го.

Временная защита в Германии для украинцев - выплаты, предусмотренные статусом

Среди того, что предполагает временная защита в Германии для украинцев - пособие, которое выплачивают ежемесячно. Выплаты в Германии для украинцев 2025 зависят от возраста человека, семейного положения, наличия детей.

Какие выплаты в Германии для украинцев под временной защитой (ежемесячное пособие):

детям до 5 лет выплачивают €357;

детям от 6 до 13 лет - €390;

от 14 до 17 лет - €471;

взрослым в интернатных учреждениях - €451;

одному партнеру в семейной паре - €509;

одиноким людям и одиноким родителям - €563.

Следует отметить, что центр трудоустройства может понижать эти выплаты (на 10-30%), если к примеру, трудоспособный человек отказывается от работы, которую ему предлагают, не желает посещать интеграционные курсы и семинары по трудоустройству.

Как оформить Параграф 24

Те украинцы, которые приезжают в Германию до 4 декабря 2025 года, могут легально находиться на территории страны 90 дней. За это время им следует обратиться в ближайшее ведомство по делам иностранцев и подать заявку, чтобы получить временную защиту.

Из документов будут нужны:

паспорт (биометрический) / ID-карта;

подтверждение вашего места жительства;

документы, которые могут подтвердить право на получение временной защиты.

Заявку могут рассматривать в течение нескольких недель, но до этого выдают временный документ, в котором указывается, что заявка на стадии рассмотрения, а вы в процессе ожидания. Этот же временный документ дает право легально пребывать в стране.

Украинцы, получившие временную защиту (Aufenthaltstitel), могут рассчитывать на медстраховку, соцпмощь, помощь с поиском работы, образование (для детей) и на другие соцуслуги на федеральном уровне.

Напомним, ранее мы рассказывали, как получить гражданство Польши украинцам в 2025 году.

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