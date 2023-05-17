Сторонник "русского мира" передавал врагу данные о дислокации украинских военных и координаты объектов критической инфраструктуры во Львовской области.

Уроженца России 47-летнего Владислава Козеева, который фотографировал военные объекты во Львовской области и присылал снимки россиянину, признали виновным в государственной измене. Он приговорен к пожизненному заключению с конфискацией имущества.

Как сообщает "Судебный репортер", соответствующее решение коллегия судей Железнодорожного районного суда Львова приняла 16 мая.

Отмечается, что прокурор сам предложил назначить самое суровое наказание, ведь обвиняемый, кроме полученных заданий, самостоятельно по идеологическим мотивам искал информацию и передавал ее врагу.

Видео дня

Своей вины Козеев не признал, заявив, что не делал того, о чем написано в обвинении.

Он имеет украинское гражданство, но родился в городе Улан-Удэ — столице Республики Бурятия РФ. В 2008-2010 годах его условно осудили за мошенничество — присвоение 3,6 тысяч гривен.

После полномасштабного вторжения в мае Козеев присылал россиянами сведения о расположении военных объектов и передвижении военнослужащих ВСУ, а также координаты объектов критической инфраструктуры во Львовской области, в том числе пяти мостов. На собственный телефон он фиксировал последствия ракетных ударов по Львову. Всего речь идет о 25 эпизодах передачи информации.

Собранную информацию Козеев присылал в Telegram пользователю, подписанному символом "$". Правоохранители установили, что этим псевдонимом пользуется россиянин Сергей Варин. На изъятом телефоне обнаружили лишь часть переписки, поскольку в мессенджере обвиняемый пользовался функцией автоудаления.

С помощью специальных программ следователи смогли восстановить на телефоне Козеева удаленные снимки, которые, вероятно, он также присылал россиянам. Это фото последствий ракетного удара по Львову, воинской части и военной технике в одном из сел области, учебному центру ВСУ, нефтебазе, мосту.

Из содержимого телефона следует, что Коззеву нравилась коммунистическая и российская символика, он хранил фотографии с пометками Z. Был подписан на российские телеграм-каналы: Соловьев Live, Мадуров, Радио спутник, Сладков+, Маргарита Симоньян, Кадыров 95. В частности, в телеграм-канале Соловьев Live обвиняемый спрашивал, будут ли россияне воевать во Львове.

До начала полномасштабного вторжения он периодически ездил в Россию и работал там. Активно пользовался российскими приложениями: Сбербанк, Кошелек, Роснефть, Авто.ру.

На его телефоне есть много российских номеров, в том числе сотрудников Министерств внутренних и иностранных дел, миграционной службы. Обнаружены также загруженные с сайта московского миграционного центра бланки заявлений о выдаче вида на жительство.

Также в телефоне Козеева было фото письма от МВД РФ 2021 года. Из документа известно, что мужчина хотел получить паспорт гражданина России.

Кроме того, он переписывался по поводу своего гражданства с бывшим председателем партии ЛДПР Владимиром Жириновским.

В прошлом году 20 мая Козеева задержали в родительском доме, из окон которого он делал фото для россиян.

Его дело слушалось судом более полугода.

В дебатах адвокат пытался убедить суд, что Козеев, вероятно, перестал быть гражданином Украины и поэтому его не могут судить за государственную измену.

Обвиняемый попросил его оправдать. Его адвокат заявил о неправильной квалификации обвинения. В действиях Козеева он не видит государственной измены, а максимум несанкционированное распространение информации о перемещении ВСУ в условиях военного положения.

Задержание вражеских информаторов в Украине

12 мая Служба безопасности Украины сообщила о задержании двух жителей Краматорска Донецкой области, которые передавали оккупантам локации Сил обороны на территории региона. Особое внимание они обращали на места базирования и маршруты перемещения подразделений ВСУ и Госпогранслужбы на Бахмутском направлении.

А в Николаеве задержали таксиста, который "навел" российскую ракету на жилую многоэтажку. В результате вражеского обстрела осенью 2022 года погибли восемь мирных жителей, в том числе ребенок.

Вас также могут заинтересовать новости: