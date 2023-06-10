В МВД отметили, что подтоплены 47 населенных пунктов.

Без вести пропавшими в результате подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС считаются 27 человек. В Херсонской области подтоплено 47 населенных пунктов, из них 33 – на подконтрольной Украине территории и 14 – на временно оккупированной.

"Эвакуировано 2620 человек, из которых 160 детей. Погибли 4 человека. Травмированы в результате обстрела во время эвакуационных мероприятий – 11. В Николаевской области подтоплен 31 населенный пункт. Эвакуированы 936 человек, среди которых 167 детей. 1 человек погиб", - говорится в сообщении Министерства внутренних дел.

При этом указано, что в Днепропетровской области отсутствует водоснабжение более 89 тысяч абонентов в 26 населенных пунктах. На местах организовано подвоз питьевой и технической воды.

"Пытаемся продолжать эвакуационные мероприятия, но враг беспощадно обстреливает. Работаем ради жизни и безопасности людей. По состоянию на 12:55 без вести пропавшими считаются 27 человек", - подытожили в МВД.

Подрыв Каховской ГЭС - последние новости

6 июня ночью оккупанты подорвали плотину Каховской ГЭС, в результате чего затоплены десятки населенных пунктов. На оккупированном левом берегу Херсонской области россияне не дают людям эвакуироваться, есть сообщения о погибших. Украинские власти сразу же объявили эвакуацию с затопленных территорий.

9 июня в МВД сообщили, что в результате наводнения погибли пять человек, а еще 13 считались без вести пропавшими.

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