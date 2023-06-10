Это двое мужчин, 25-ти и 52-х лет.

В Херсоне российские оккупанты обстреляли волонтеров, которые помогали людям, пострадавшим от подтопления.

Об этом в Telegram-канале сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин. Он подчеркнул, что российская армия обстреляла Корабельный район Херсона, в результате чего были ранены волонтеры.

"Из-за российского артиллерийского удара травмированы двое мужчин, 52 и 25 лет. Это волонтеры, которые оказывали помощь людям, пострадавшим от подтопления", - написал Прокудин.

Глава ОВА добавил, что раненых доставили в больницу, где медики оказывают им необходимую помощь.

Подрыв Каховской ГЭС

Ночью 6 июня российские оккупанты взорвали дамбу Каховской гидроэлектростанции, в результате чего затопило десятки населенных пунктов. Людей начали активно эвакуировать из зоны бедствия. Но российские оккупанты начали обстреливать Херсон в тех местах, где собирались люди, желающие уехать.

Впоследствии власти области призвали волонтеров временно воздержаться от посещения Херсона из-за активизации российских обстрелов.

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