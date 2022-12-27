С 1 января доступ к храмам для Московского патриархата будет недоступен, посетовал Павел.

В УПЦ Московского патриархата истек срок аренды двух крупнейших церквей Верхней Лавры - Успенского и Трапезного храмов, пишет главный редактор "Левого берега" Соня Кошкина.

Сам настоятель Павел Лебедь ("Мерседес") уже записал обращение к президенту Владимиру Зеленскому, в котором призвал государство вмешаться.

Павел напомнил, что Московский патриархат занял Лавру более 30 лет назад, на территории комплекса находится "220 человек братии, которые постоянно молятся за наше государство и войско".

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С 1 января доступ к храмам для Московского патриархата будет недоступен.

"Директор музея сообщил, что мы можем служить в последний раз 31 декабря, а уже на следующий день, 1 января, не имеем права переступить порог Трапезного и Успенского собора", - заявил "Мерседес".

Павел упомянул о гонениях церкви в 1917 году, пожаловавшись, что "последние 30 лет мы тоже на себе это ощущаем": "С 1992 года мы чувствуем захвата храмов "роскольниками под патронирования "так называемого" патриарха Филарета. Теперь снова произошел раскол под руководством "так называемого" митрополита Епифания".

Павел "Мерседес" заявил, что ПЦУ "не имеет никакого отношения" к украинским святыням, но такое исключительное право есть у Московского патриархата.

Как отмечает Кошкина, никакого превышения полномочий госорганов в этом случае нет.

УПЦ МП и Киево-Печерская лавра - ситуация вокруг Московского патриархата

С октября СБУ проводит масштабные обыски в региональных храмах УПЦ МП. В ноябре силовики пришли и к попам в Киево-Печерской лавре, где священник вместе с паствой пели молебен, прославлявший Россию.

На местах спецслужба обнаруживает в основном запрещенную пропагандистскую литературу, отрицающую существование Украины.

1 декабря президент Владимир Зеленский поручил СНБО внести в Верховную Раду законопроект о запрете деятельности УПЦ МП, которая может быть аффилирована с РПЦ.

2 декабря представитель ПЦУ Евстратий Зоря сообщил, что Свято-Успенскую Киево-Печерскую Лавру зарегистрировали как монастырь в составе ПЦУ.

Впоследствии министр культуры Александр Ткаченко объяснил ситуацию с передачей Православной церкви Украины Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры. Он отметил, что речь идет о монастыре, который и так находился в пользовании ПЦУ.

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