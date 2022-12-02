До недавнего времени все храмы комплекса Киево-Печерской лавры контролировались Московским патриархатом.

Свято-Успенскую Киево-Печерскую Лавру зарегистрировали как монастырь в составе ПЦУ.

Как сообщил в Facebook представитель УПЦ ПЦУ Евстратий Зоря, соответствующие данные внесены 2 декабря в Единый государственный реестр (45081205).

Решение о создании в составе ПЦУ религиозной организации - мужского монастыря "Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра" было принято во время заседания Священного Синода еще в мае 2022 года.

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Тогда митрополиту Епифанию поручили обратиться в Кабмин с просьбой предоставить один из храмов Киево-Печерской лавры в ее верхней части для богослужений, а определенные помещения - для монастырской деятельности.

"Митрополит Киевский и всея Украины по должности является священно-архимандритом, то есть каноническим и духовным руководителем Киевской Лавры. Также решением Синода Блаженнейший Митрополит Епифаний назначен возглавлять монастырь как юридическое лицо", - уточнил Евстратий Зоря.

До недавнего времени все храмы комплекса Киево-Печерской лавры контролировались Московским патриархатом.

Обыски в зданиях УПЦ МП и запрет деятельности Московского патриархата

С октября СБУ проводит масштабные обыски в региональных храмах УПЦ МП. В ноябре силовики пришли и к попам в Киево-Печерской лавре, где священник вместе с паствой пели молебен, прославлявший Россию.

На местах спецслужба обнаруживает преимущественно запрещенную пропагандистскую литературу, отрицающую существование Украины.

1 декабря президент Владимир Зеленский поручил СНБО внести в Верховную Раду законопроект о запрете деятельности УПЦ МП, которая может быть аффилирована с РПЦ. Также Зеленский намекнул, что Киево-Печерскую лавру у Московского патриархата могут отобрать в пользу украинской церкви.

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