Проверка проводится в соборах, храмах и монастырях.

Сотрудники Службы безопасности Украины проводят контрразведывательные мероприятия на семи объектах УПЦ МП в Хмельницкой области.

Об этом сообщает Управление СБУ в Хмельницкой области. В частности, мероприятия проводятся в Епархиальном управлении Шепетовской епархии и Свято-Михайловском кафедральном соборе (г. Шепетовка); Рождество-Богородичном мужском монастыре (с. Городище Шепетовского р-на); женском монастыре святой праведной Анны (г. Славута); храме Свято-Рождество-Богородичного прихода (г. Славута); храме святых мучениц Веры, Надежды, Любви и Софии (г. Шепетовка); соборе иконы Божией Матери "Неопалимая Купина" (г. Нетешин); Свято-Воскресенском храме (пгт Виньковцы).

"Мероприятия проводятся совместно с Национальной полицией в рамках системной работы Службы безопасности Украины по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в нашей стране. Учитывая вооруженную агрессию РФ, одна из задач этих мер – невозможность использования религиозных общин как ячейки "русского мира" и обеспечение безопасности населения от провокаций и террористических актов", - пояснили в СБУ.

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При непосредственном участии представителей церкви правоохранители осматривают указанные территории и помещения с целью обнаружения запрещенных к обороту предметов; осуществляют проверку лиц, которые возможно причастны к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины.

В спецслужбе заверили, что все действия происходят в рамках действующего законодательства.

Масштабные обыски в церквях УПЦ МП

С 22 ноября сотрудники СБУ осуществляют контрразведывательные мероприятия в культовых сооружениях на территориях монастырей и епархий УПЦ (МП).

Президент Владимир Зеленский 1 декабря сообщил, что СНБО поручил правительству внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект относительно предотвращения деятельности в Украине аффилированных с центрами влияния в РФ религиозных организаций.

1 декабря Свято-Успенскую Киево-Печерскую лавру официально зарегистрировали как монастырь в составе Православной церкви Украины.

26 декабря наместник Успенской Киево-Печерской лавры Павел Лебедь заявил, что в УПЦ (МП) истек срок аренды двух крупнейших церквей на территории Верхней лавры – Успенского и Трапезного храмов. С 1 января 2023 года представители УПЦ (МП) не будут иметь доступа к этим храмам. По этому поводу он записал видеообращение к президенту Владимиру Зеленскому и призвал его вмешаться в ситуацию.

27 декабря в Министерстве культуры и информационной политики заявили, что будут рекомендовать не продлевать сроки аренды УПЦ (МП) Успенского и Трапезного храмов.

В тот же день Конституционный суд Украины признал конституционным закон, который требует переименования Украинской православной церкви (МП) с указанием ее принадлежности к России.

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