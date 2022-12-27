Во исполнение указа президента создана Межведомственная правительственная комиссия по изучению вопроса об использовании имущества на территории Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника.

Министерство культуры и информационной политики будет рекомендовать не продлевать сроки аренды УПЦ Московского патриархата Успенского и Трапезного храмов в Национальном Киево-Печерском заповеднике, сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

"Действительно, истекает соглашение аренды Успенского и Трапезного храмов в Верхней лавре, соответственно, к нам обратился директор заповедника касательно информирования по этому вопросу. Мы, во исполнение указа президента относительно состояния дел использования имущества лавры, будем рекомендовать такое соглашение не продлевать", - сказал Ткаченко.

По его словам, была создана Межведомственная правительственная комиссия по изучению вопроса об использовании имущества лавры.

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"Учитывая то, что на Верхней лавре соглашение заканчивается, по состоянию до того момента пока проверка не будет завершена, такое использование делается невозможным. В отношении другого имущества есть соглашения, которые действуют", - сказал министр.

Ткаченко добавил, что в 2013 году было заключено бессрочное соглашение с Украинской православной церковью Московского патриархата на использование территории Нижней лавры (где расположен монастырь УПЦ МП).

"Но учитывая то, что теперь есть указ и Межведомственная комиссия, нам придется проверить правомерность использования, не было ли там каких-то нарушений, и с учетом этого уже выносить решение", - добавил министр.

Обыски в УПЦ МП

С 22 ноября сотрудники СБУ осуществляют контрразведывательные мероприятия в культовых сооружениях на территориях монастырей и епархий УПЦ МП.

В частности, 1 декабря следователи СБУ сообщили о подозрении священнику из Киево-Печерской лавры, на богослужении которого прославляли "русский мир".

Президент Владимир Зеленский 1 декабря сообщил, что СНБО поручил правительству внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект относительно предотвращения деятельности в Украине аффилированных с центрами влияния в РФ религиозных организаций.

Согласно указу президента №820/2022, которым утверждено соответствующее решение СНБО, правительству поручено обеспечить в двухмесячный срок проверку наличия правовых оснований и соблюдение условий пользования религиозными организациями имуществом, которое находится на территории Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника.

1 декабря Свято-Успенскую Киево-Печерскую лавру официально зарегистрировали как монастырь в составе Православной церкви Украины.

26 декабря наместник Успенской Киево-Печерской лавры Павел Лебедь заявил, что в УПЦ Московского патриархата истек срок аренды двух крупнейших церквей на территории Верхней лавры - Успенского и Трапезного храмов. С 1 января 2023 года представители УПЦ МП не будут иметь доступа к этим храмам. По этому поводу он записал видеообращение к президенту Владимиру Зеленскому и призвал его вмешаться в ситуацию.

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