Главред телеканала Алексей Мацука назвал это "какой-то технической ошибкой".

Украинский государственный телеканал «Дом» снова влип в скандал, показав в одном из видео карту, на которой Крым якобы принадлежит России.

На видео обратила внимание киевский адвокат Татьяна Монтян.

Так, на заставочном фото сюжета "Приказать ценам не расти. Что придумало правительство РФ" была карта России вместе с Крымом.

Инцидент Vesti.ua уже прокомментировал главред телеканала Алексей Мацука, назвав это "какой-то технической ошибкой".

"Крыма там быть не должно, на этой заставке", - заявил он и добавил, что это ошибка.

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Телеканал "Дом"

"Дом" - русскоязычный государственный информационно-развлекательный телеканал, созданный для жителей временно оккупированных территорий Украины - ОРДЛО и Крыма.

Хотя телеканал изначально создавался якобы для вещания исключительно для временно оккупированных Россией территорий Донбасса и Крыма, де-факто на практике телеканал вещает как на оккупированные территории Украины, так и для жителей всей Украины через Youtube-вещания, IPTV/OTT и кабельное вещание и спутниковое вещание.

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Автор: Денис Прядко