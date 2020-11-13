Ближайшие 60 суток молодой человек проведет в СИЗО без права внесения залога.

Ривненский городской суд избрал меру пресечения 21-летнему жителю, которого подозревают в изнасиловании малолетнего ребенка.

Читайте такжеИзнасилование 13-летней девочки на Волыни: стали известны жуткие подробности (видео)Как сообщает пресс-служба Ривненской областной прокуратуры, по решению суда ближайшие 60 суток (до 8 января 2021 года) подозреваемый проведет под стражей без права внесения залога.

Напомним, мужчина был задержан 10 ноября, после того, как в полицию поступило сообщение от заместителя директора одной из ривненских школ, что к ней обратилась малолетняя ученица и рассказала, что ее утром вблизи заведения изнасиловал неизвестный.

В результате оперативных розыскных мероприятий была установлена личность мужчины, который может быть причастен к совершенному преступлению. Оказалось также, что он ранее уже попадал в поле зрения правоохранителей - привлекался к административной ответственности за незаконное хранение наркотиков, а также в отношении его продолжается досудебное расследование за такое же преступление.

При избрании меры пресечения подозреваемый своей вины в содеянном не признал.

Санкция статьи (ч. 4 ст. 152 УК Украины) предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет.

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Подозреваемого в изнасиловании 21-летнего парня задержали в Киеве.

Сообщалось, что он является военнослужащим.

Согласно заключению медиков, 21-летний житель областного центра был трезвый. У него взяли биологические образцы.

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Автор: Александр Кульбачный