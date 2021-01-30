Об освобождении украинцев из плена сообщил президент Владимир Зеленский.

В субботу, 30 января, из пиратского плена освободили шестерых украинских моряков.

Об этом на своей странице в Instagram сообщил президент Владимир Зеленский.

По его словам, речь идет о членах экипажа судна Stevia, которых полтора месяца удерживали в пиратском плену в Нигерии.

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"Наши граждане в безопасности, ждем их скорейшего возвращения на родину. Спасибо украинским дипломатам и всем, кто был причастен к освобождению наших соотечественников", - написал глава государства.

Как сообщал УНИАН, 16 декабря 2020 года пираты в Гвинейском заливе у берегов Нигерии напали на сухогруз STEVIA и взяли в плен 8 членов экипажа, в том числе 6 граждан Украины.

Владельцем судна является албанская компания.

По данным портала для моряков Seafarers Journal, на атакованном в водах Гвинейского залива судне Stevia находились 15 членов экипажа. Вооруженные пираты взяли в заложники 8 членов экипажа и скрылись в неизвестном направлении.

В редакцию морского портала тогда написала дочь одного из захваченных моряков. По ее информации, на судне отец работает старшим помощником капитана, и он точно в числе заложников.

Она уточнила, что из 8 заложников - 6 украинцев (капитан, старший помощник, 2-й помощник капитана, старший механик, электромеханик и вайпер).

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Автор: УНИАН