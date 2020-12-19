Украинские дипломаты принимают меры для освобождения украинцев.

Министерство иностранных дел Украины заявляет, что у побережья Нигерии пираты захватили судно Stevia с шестью украинскими гражданами на борту.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.

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«В результате пиратского нападения на судно у побережья Нигерии 16 декабря в плен было захвачено 8 членов экипажа, в том числе 6 граждан Украины», - отметил спикер.

По его словам, посольство Украины в Нигерии и Албании (поскольку судовладельцем является албанская компания), принимают соответствующие меры реагирования.

Сейчас дело находится на особом контроле Департамента консульской службы МИД Украины и причастных украинских посольств.

В то же время, как сообщил портал для моряков Seafarers Journal, на атакованном в водах Гвинейского залива судне Stevia находились 15 членов экипажа. Вооруженные пираты взяли в заложники 8 членов экипажа и скрылись в неизвестном направлении.

В редакцию морского портала написала дочь одного из захваченных моряков. По ее информации, на судне отец работает старшим помощником капитана и он точно в числе заложников.

Она уточнила, что из 8 заложников - 6 украинцев (капитан, старший помощник, 2-й помощник капитана, старший механик, электромеханик и вайпер). На судне осталось 7 членов экипажа.

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Автор: Виталий Саенко