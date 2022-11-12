Животное нашли в руинах.

Работникам Государственной службы по чрезвычайным ситуациям удалось спасти животное из разрушенного российскими оккупантами дома в Николаеве.

"Сегодня вражеская ракета сломала не одну судьбу, убив семерых человек в Николаеве. Но из развалин жилого дома спасатели достали уцелевшую морскую свинку. Это маленькое мохнатое создание в пыли – едва ли не единственное, что заставило улыбнуться ребят тогда, когда от увиденного хочется кричать", – рассказали в Министерстве внутренних дел и опубликовали соответствующее видео.

Обстрелы Николаева 11 ноября

В ночь на 11 ноября российские оккупанты обстреляли жилой дом в Николаеве.

Видео дня

Впоследствии мэр города Александр Сенкевич сообщил, что в пятиэтажном жилом доме разрушены этажи с 5-го по 1-й. Спасатели обнаружили тела шестерых погибших.

В Офисе президента сообщили, что седьмой жертвой стал человек, который был госпитализирован, но умер в больнице. Также известно об одном раненом.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал ночную атаку россиян циничным ответом государства-террориста на успехи ВСУ на фронте. Он заверил, что оккупанты будут отвечать за каждое преступление против Украины и украинцев.

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