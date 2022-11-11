В результате ночного обстрела два человека погибли, двое раненых

Враг обстрелял жилой дом в Николаеве. В результате атаки россиян есть погибшие и раненые.

Об этом в своем Telegram сообщил глава Николаевской обласной военной администрации Виталий Ким.

"Твари в ответ нашим ВСУ ответили ракетным ударом по жилой пятиэтажке. Двое погибших, двое раненых", - сообщил он.

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Данную информацию подтвердил и мэр города Александр Сенкевич.

"Удар по пятиэтажному жилому дому. Разрушены с 5-го по 1-й этаж. К сожалению, есть погибшие и раненые", - говорится в сообщении.

На удар по жилому дому в Николаеве отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он назвал ночную атаку россиян циничным ответом государства-террориста на успехи ВСУ на фронте.

"Поисково-спасательные работы продолжаются. Россия не покидает свою гнусную тактику. А мы не оставляем нашей борьбы. Оккупанты будут отвечать за каждое преступление против Украины и украинцев", - подытожил Зеленский.

Ситуаиция на южном фронте - что известно

Украиские военные проводят контрнаступление по всей линии фронта, не является исключением и юг Украины.

Только за прошедшие сутки 10 ноября ВСУ важды ударили по российской армии авиацией. Были поражены места дислокации вражеских сил и техники. В то же время, ракетно-артиллерийские подразделения продолжили уничтожать логистику врага и разрушать систему управления.

Подтвержденные потери врага составляют:

ликвидировано 50 оккупантов, двое захвачены в плен;

беспилотный разведчик типа "Орлан-10";

три танка;

самоходная гаубица "Мста-С";

11 единиц другой автобронетехники

Кроме того, 10 ноября стало известно об освобождении от российских оккупантов Снигиревки в Николаевской области. Также ВСУ установили контроль над 12 насленными пунктами в Херсонской области.

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