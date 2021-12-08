Учительница-любительница русского языка заявила, что увольняется.

В киевском лицее №303 учительница немецкого и русского языков Лариса Бондарь нарушила языковой закон, а также похвасталась гордостью за то, что не является украинкой.

В учебном заведении провели служебное расследование, чтобы узнать, почему вопреки языковому закону учительница вела урок не на украинском, и узнали, что нарушение произошло во время урока в восьмом классе, говорится в сюжете ТСН.

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"Причиной этого конфликта стало недоразумение между ребенком и учителем. Учитель допустил в ходе этого конфликта нарушение языкового законодательства, глубоко переживает, сожалеет, что так произошло", – сказала заместитель директора школы Валентина Симонова.

Бондарь работает в лицее уже пятый год. Учительница также прокомментировала случившееся.

"Я не сдержала свои эмоции и очень сожалею, что так произошло. Я очень просила прощения у своего коллектива. При случае извинюсь перед ребенком. Очень сожалею, что так случилось. Больше мне нечего добавить, я увольняюсь...", – заявила она.

Ранее в сети появилось видео, снятое в одной из школ Киева. На видео снято, как на уроке немецкого языка русскоязычная учительница затравила ученика, который просил ее перейти на украинский.

Учительница сказала такую фразу: "Я горжусь тем, что не украинка, а русская. Он не понимает русский!".

Напомним, согласно закону "Об образовании", который вступил в силу 28 сентября 2017 года, в Украине вводится 12-летнее среднее образование, и языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык – украинский.

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Автор: Екатерина Присяжнюк