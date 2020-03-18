В Украине вступил в силу закон о среднем образовании

Новый закон подразумевает три адаптационных цикла обучения – 1-2-й классы, 5-6-й классы и 10-й класс.

В Украине начал действовать закон о среднем образовании.

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Закон гарантирует зачисление детей в начальную школу без каких-либо конкурсов, при этом заведение должно быть территориально доступным для детей независимо от их социального статуса или места рождения.

Дети на длительном стационарном лечении получат право получать образование в медучреждениях. Для работы по индивидуальной траектории ученик и/или его родители должны будут обратиться с заявлением в школу. Под это создается индивидуальный учебный план, который будут писать вместе педагоги, родители и ученик, одобрять - педсовет и будет утверждать директор.

Для подтверждения знаний по предметам, которые приобретаются вне учреждения, проводится обычное годовое оценивание или ГИА.

Новый закон подразумевает три адаптационных цикла обучения – 1-2-й классы, 5-6-й классы и 10-й класс.

Предполагается три модели изучения украинского языка в школах.

Первая модель предусмотрена для коренных народов Украины, не проживающих в языковой среде своего языка и которые не имеют государства, которое этот язык бы защищало и развивало. Прежде всего речь идет о крымских татарах.

Для них в первую модель заложено обучение на языке коренного народа с 1-го по 11-й (12-й) класс наряду с основательным изучением украинского языка.

Вторая модель – для школ с обучением на языке национальных меньшинств, языки которых принадлежат к языкам ЕС. В зависимости от языковой группы и языковой среды обитания использование этой модели может быть разное, но основы такие:

на материнском языке, наряду с изучением государственного, они будут учиться в начальный школе;

в 5-м классе не менее 20% годового объема учебного времени должно преподаваться на украинском с постепенным увеличением объема, чтобы в 9-м классе достичь отметки в не менее 40% предметов, которые изучаются на государственном языке;

со старшей школы не менее 60% годового объема учебного времени в этих заведениях должно читаться на государственном языке.

Третья модель будет работать для остальных национальных общин Украины. Она касается нацменьшинств, язык которых принадлежит к одной с украинским языковой семье, а также проживающие преимущественно в среде собственного языка (русский язык). Там начальная школа также будет на языке меньшинства наряду с изучением украинского, а с 5-го класса не менее 80% учебного времени будет читаться на государственном языке.

Относительно работы учителей. Первый год работы молодой учитель будет проходить педагогическую интернатуру. В ее рамках получит наставника, который будет обязан предоставлять консультации молодому специалисту и помогать ему стать успешным учителем. Наставник будет получать дополнительную 20%-ю надбавку.

Учителем может стать человек с любым образованием, а не только с педагогическим.

Также документом предусматривается, что обязательный перевод учителей-пенсионеров на срочные контракты должен состояться до 1 июля 2020 года.

Напомним, что соответствующий закон нардепы приняли 16 января 2020 года.