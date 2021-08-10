Писательница требует штрафовать спортсменов и тренеров, говорящих по-русски.

Скандальная украинская писательница Лариса Ницой обругала украинских спортсменок на Олимпиаде в Токио, которые давали комментарий на русском языке. Однако конкретных фамилий не назвала.

Свой очередной эмоциональный пост Ницой обнародовала в Facebook (орфография сохранена).

"Муж зачем-то включил телевизор, который мы в последнее время почти не включаем. И лишь он включил, как оттуда от двух спортсменок (в голубой форме с тризубчиками) донеслось:

- Эт такая радасть заваеваць для этай страны медаль, такиє ащущения, што не передаць!

Ср*нь господня. Да они издеваются! Сколько сделано замечаний! Сколько говорено-переговорено! Сколько уже сказано слов. Сколько объяснено!

Если едешь представлять Украину, то представляй ее, курица, на украинском языке! На украинском! А если едешь представлять себя - то фиг бы ты поехала, потому что на те соревнования едут не от себя, а от страны!",- высказалась Ницой.

По убеждению писательницы, украинские спортсмены ведут против нее "психологическую войну".

"Они что, не слышали, что нашу страну, которая их туда послала, надо представлять на языке страны.? Не слышали наставления, чтобы разговаривали на украинском? Слышали, курва! Но это такая их психологическая война с нами. Это так эти курицы нас ломают. Оно слышало, что надо говорить на украинском, но стоит и стрекочет по-своему...",- продолжила она.

Далее Ницой раскритиковала блогеров и политиков, которые ранее не поддержали ее выступление против футболиста Довбика, также говорившего по-русски.

"Вы сказали, что я выскочила не вовремя. Вы сказали, что язык не так важен, когда голы забивают. Так в результате, что теперь имеете? Стрекотание со всех каналов - вот что вы имеете. Это ваша заслуга", - указала она.

Писательница также считает, что спортсменов и тренеров следует штрафовать за выступления на русском.

"Где языковой омбудсмен? Почему он не штрафует этих спортсменов? Почему не штрафует тренеров. Почему не штрафует Федерацию спорта? Ему законом предписано штрафовать. Это его должностная обязанность - штрафовать. Наконец, ему зарплату платят, чтобы он штрафовал! Где он?",- задается вопросами Ницой.

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Ранее экс-нардеп от "Свободы" Ирина Фарион назвала олимпийскую чемпионку Ярославу Магучих "биомусором" из-за ее фото на Олимпиаде с российской соперницей.

По мнению политика, снимком с россиянкой наша спортсменка подтвердила тезис Путина об одном народе" и должна за это быть сурово наказана.

Более того, экс-политик предложила НОК Украины отдать ее медаль обратно.

Автор: Григорий Бондарь